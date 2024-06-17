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12:26, 17 июня 202469-я параллель

Россиянам показали фильм о спасении гигантского арктического животного

О спасении горбатого кита Станислава близ Териберки сняли документальный фильм

Кадр: «Норникель» / YouTube

О спасении близ Териберки гигантского горбатого кита, названного Станиславом, сняли документальный фильм. Киноленту выложили на YouTube-канале «Норникель».

В фильме россиянам показали работу экологов, места, в которых проходила операция по спасению арктического животного, а также нож, благодаря которому кита удалось спасти от опутавших его рыболовных сетей.

«Многие ожидали, что мы распутаем кита за день. Но это сложное запутывание, и спасение могло произойти через какое-то время, а могло вообще не случиться (...) Мы сделали все возможное», — рассказала одна из участниц спасательной операции.

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Оператором фильма выступил Дмитрий Щипров, продюсером — Денис Плотников.

О том, что животное попало в сети, стало известно 10 июня. Для спасения запутавшегося в сетях горбатого кита в Мурманскую область прибыли специалисты с Сахалина.

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      Марк Леонов
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