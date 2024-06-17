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15:56, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение о подорожании арбузов и дынь в России опровергли

В Минсельхозе опровергли сообщение о подорожании арбузов и дынь в России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Telegram-канал Mash в пятницу, 14 июня, опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что в текущем сезоне в России ожидается серьезное подорожание арбузов и дынь из Ростова-на-Дону, Волгограда и Астрахани из-за неблагоприятных погодных условий. Впоследствии данная информация не подтвердилась.

Авторы поста уточнили, что, по их данным, резкая смена температуры — от заморозков до аномальной жары — и продолжительное отсутствие дождей в указанных регионах сократило урожай 2024 года на 30 процентов. В результате, написали журналисты со ссылкой на неназванных экспертов, средняя стоимость арбузов и дынь поднимется в лучшем случае на 15 процентов, однако возможно их подорожание и вдвое.

В тот же день в Минсельхозе России опровергли распространяемые в соцсетях сведения. В ведомстве заверили, что урожай арбузов и дынь в стране ожидается на уровне 652 тысяч тонн, что даже чуть выше показателя предыдущего сезона (641,8 тысячи тонн).

Там напомнили, что лидером по производству указанных культур в стране остается Астраханская область. «Возвратные заморозки не затронули Астраханскую область, а от засухи поля спасает надежная система орошения», — сказано в сообщении пресс-службы. Кроме того, к основным производителям бахчевых культур в России относятся Волгоградская, Саратовская, Ростовская, Херсонская области, Краснодарский край, Республики Дагестан и Крым, а также Чеченская Республика. «В этих субъектах погодные условия тоже не повлияли на формирование урожая. Таким образом, нет оснований и для резких колебаний цен на российские арбузы и дыни», — заключили в министерстве.

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В свою очередь директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов напомнил, что ранее в соцсетях также распространялись аналогичные сведения о возможном дефиците вишни, клубники и черешни, однако на данный момент все сезонные ягоды представлены на рынке по доступным ценам. «Чтобы с уверенностью говорить, что арбузы и дыни подорожают из-за засухи на столько-то — надо хотя бы знать, какие площади под ними и в какой степени во всех этих регионах пострадали. Такой конкретной информации на сегодня я не видел. Пока вся аналитика — на уровне “ой, мы пострадали — и повысим цены”», — заключил эксперт.

Кроме того, старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Юлия Костанчук рассказала, что, к примеру, в Крыму арбузы также не пострадали из-за аномальной жары — состояние посевов в Советском, Джанкойском, Красногвардейском районах оценивается как хорошее.

Утверждения о грядущем подорожании арбузов и дынь в России получило распространение преимущественно в соцсетях и Telegram-каналах. В региональных СМИ, освещавших данную тему, публиковалась официальная информация от представителей власти — в их числе оказались «ГТРК Астрахань», «Астрахань 24», «Юга.ру».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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