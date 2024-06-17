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09:52, 17 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по позициям ВСУ вдоль Днепра в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев сообщил об ударе ВС России по позициям и технике ВСУ в пригороде Марганца. По его информации, проезд в сторону побережья в районе уже несколько месяцев закрыт для мирных жителей без прописки.

«Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело», — заявил подпольщик. Также он рассказал об ударе по технике ВСУ в населенном пункте Покровское Днепропетровской области.

Ранее Лебедев сообщил об ударе России по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области. Объект располагался на окраине города в поселке Железнодорожное.

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      Алевтина Запольская
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