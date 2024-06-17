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07:38, 17 июня 2024Мир

В Германии рассказали о провале швейцарской конференции по Украине

Депутат Котре: конференция по Украине не принесла никаких результатов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Конференция по Украине, которая ранее состоялась в Швейцарии, не могла дать никаких весомых результатов, поскольку в ней не принимала участие Россия. Об этом рассказал депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, пишет РИА Новости.

«Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия. США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие», — отметил политик.

По словам Котре, через три недели об этой конференции никто и не вспомнит. При этом в качестве положительного примера для возможного мирного процесса между РФ и Украиной депутат привел переговоры между Арменией и Азербайджаном. По словам Котре, может быть только один первый шаг на пути к миру — это безоговорочное прекращение огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.

В МИД Швейцарии при этом рассказали, что следующая международная конференция по Украине может состояться до выборов главы Соединенных Штатов, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

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      Марина Совина
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