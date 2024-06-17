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23:23, 17 июня 2024Мир

В Италии назвали саммит мира в Швейцарии успехом для мирной инициативы Путина

Аналитик Феррари: саммит мира стал успехом для мирной инициативы Путина

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Саммит мира в Швейцарии стал успехом, но не для президента Украины Владимира Зеленского и Запада, а для мирной инициативы российского лидера Владимира Путина, заявил итальянский аналитик Альдо Феррари. Его слова приводит РИА Новости.

«Конференция стала успехом, но не думаю, что для Зеленского и для Запада... Лучше после нее вышли те, кто в ней не участвовал, я говорю о мирной инициативе Путина, которая, с точки зрения Запада неприемлема, но является реалистичной и может стать отправной точкой», — сказал он.

Феррари также отметил, что политики на Запада ведут себя так, как будто «реальности на поле боя» не существует. Аналитик такой подход безумием.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.

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      Сергей Грехов
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