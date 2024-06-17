В Латвии заявили об открытой поддержке России четвертью русскоязычных

Президент Латвии Ринкевич: четверть русскоязычных открыто поддерживает Россию

Четверть русскоязычных жителей Латвии открыто поддерживает Россию. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Tages-Anzeiger.

Ринкевич прокомментировал политику властей Латвии в отношении русскоязычного меньшинства. По его словам, большинство русскоязычных не хотят обсуждать тему поддержки Украины.

«Четверть очень явно поддерживает [президента России Владимира] Путина и Россию», — заявил латвийский президент. Политик добавил, что власти пытаются наладить контакты с этой частью жителей Латвии.

Ранее Ринкевич назвал проведение нового саммита по Украине в ближайшие месяцы оптимистичным сценарием. По его словам, многие страны требуют участия России и Китая.