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15:01, 17 июня 2024Бывший СССР

В Латвии заявили об открытой поддержке России четвертью русскоязычных

Президент Латвии Ринкевич: четверть русскоязычных открыто поддерживает Россию

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Четверть русскоязычных жителей Латвии открыто поддерживает Россию. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Tages-Anzeiger.

Ринкевич прокомментировал политику властей Латвии в отношении русскоязычного меньшинства. По его словам, большинство русскоязычных не хотят обсуждать тему поддержки Украины.

«Четверть очень явно поддерживает [президента России Владимира] Путина и Россию», — заявил латвийский президент. Политик добавил, что власти пытаются наладить контакты с этой частью жителей Латвии.

Ранее Ринкевич назвал проведение нового саммита по Украине в ближайшие месяцы оптимистичным сценарием. По его словам, многие страны требуют участия России и Китая.

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      Юрий Леонов
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