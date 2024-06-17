В России назвали крупнейшего рекламодателя

По итогам 2023 года крупнейшим рекламодателем на российском рынке стал «Сбер» с бюджетом на эти цели в размере 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежегодного отчета отраслевого издания AdIndex.
Вышеуказанная сумма включает в себя расходы на продвижение всех продуктов экосистемы «Сбера», включая «Сбербанк», «Домклик», «МегаМаркет», «Самокат», «Сбер Еаптека» и другие. На второй строчке рейтинга оказался «Яндекс» с результатом в 15 миллиардов рублей на рекламные цели. Аналогичный бюджет аналитики зафиксировали у компании Ozon.
В пятерку крупнейших рекламодателей в России также вошли TCS Group Holding (материнская компания «Т-Банка», затраты на рекламу — 11 миллиардов рублей) и «Альфа-банк» (10 миллиардов). В топ-10 рейтинга попали ВТБ (9 миллиардов), VK (9 миллиардов), Wildberries (9 миллиардов), X5 Group (8 миллиардов) и МТС (8 миллиардов).
Ранее аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» по итогам исследования сообщили о росте затрат российского бизнеса на рекламу и маркетинг. Об увеличении расходов на подобные цели в 2023 году заявили в общей сложности 21 процент опрошенных представителей отечественных компаний.