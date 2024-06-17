Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:44, 17 июня 2024Экономика

В России назвали крупнейшего рекламодателя

AdIndex: крупнейшим рекламодателем в России в 2023 году стал «Сбер»

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

По итогам 2023 года крупнейшим рекламодателем на российском рынке стал «Сбер» с бюджетом на эти цели в размере 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежегодного отчета отраслевого издания AdIndex.

Вышеуказанная сумма включает в себя расходы на продвижение всех продуктов экосистемы «Сбера», включая «Сбербанк», «Домклик», «МегаМаркет», «Самокат», «Сбер Еаптека» и другие. На второй строчке рейтинга оказался «Яндекс» с результатом в 15 миллиардов рублей на рекламные цели. Аналогичный бюджет аналитики зафиксировали у компании Ozon.

В пятерку крупнейших рекламодателей в России также вошли TCS Group Holding (материнская компания «Т-Банка», затраты на рекламу — 11 миллиардов рублей) и «Альфа-банк» (10 миллиардов). В топ-10 рейтинга попали ВТБ (9 миллиардов), VK (9 миллиардов), Wildberries (9 миллиардов), X5 Group (8 миллиардов) и МТС (8 миллиардов).

Ранее аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» по итогам исследования сообщили о росте затрат российского бизнеса на рекламу и маркетинг. Об увеличении расходов на подобные цели в 2023 году заявили в общей сложности 21 процент опрошенных представителей отечественных компаний.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

      Автомобиль протаранил газопровод в российском регионе и загорелся

      В России назвали крупнейшего рекламодателя

      В российском регионе упал гидросамолет в озеро

      Небензя заявил об ответе на конфискацию российских активов

      В Германии рассказали о провале швейцарской конференции по Украине

      Восемь аферистов попались за обман россиян в онлайн-магазинах

      Опубликованы кадры мощной вспышки в Ростове-на-Дону

      В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Украины

      Россиянин описал отдых в Сочи фразой «такого обмана мы не ожидали»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше