В России обнаружили ранее неизученные горные породы

Институт географии РАН: ученые нашли в Дагестане еще неизученные горные породы

Российские ученые обнаружили в Дагестане ранее не исследованные наукой осадочные горные породы. Об этом сообщили в пресс-службе Института географии РАН.

Специалисты исследовали территории на границе с Азербайджаном в зоне контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности и нашли уникальные лессовидные отложения (вид осадочных пород). Они относятся к эпохе плейстоцена, называемой «ледниковым периодом», которая началась более 2,5 миллиона лет назад и закончилась более 11,7 тысячи лет назад.

«Лессово-почвенные серии представляют собой уникальный природный архив, в котором записаны глобальные климатические изменения на Земле за четвертичное время», — отметил старший научный сотрудник института Павел Панин.

Ученые планируют изучить особенности строения этих палеопочв и проследить ландшафтные и климатические условия прошлых веков. Кроме того, специалисты собираются проследить сменяемость палеопочв и спрогнозировать будущие климатические изменения.

Панин обратил внимание, что мощность лессовых пород в регионе составляет десятки метров, а площадь покрытия — несколько тысяч гектаров. При этом наиболее подробную и информативную серию пород, состоящую из семи уровней палеопочв, ученые обнаружили около села Куркент.

Ранее археологи обнаружили на дне Черного моря фрагменты древнего сооружения, предположительно, средневекового периода и античные амфоры. Наиболее интересный объект был обнаружен в Сухумской бухте, в устье реки Беслетка. По словам заведующего Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктора Лебединского, в этом месте мог располагаться древний город Диоскурия.