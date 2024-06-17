В России подвели печальные для Украины итоги саммита в Швейцарии

Пушков: роль саммита по Украине подорвана отказом 15 стран подписать декларацию

Важная роль, которая отводилась саммиту по Украине в Швейцарии, отказалась подорвана из-за отказа ряда приглашенных стран подписать декларацию. Такие печальные для Киева итоги подвел российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Своим отказом подписать финальное коммюнике, содержащее осуждение России, эти 15 стран не позволили считать их примкнувшими к Западу и Украине, что заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева», — написал Пушков.

По словам сенатора, организаторы считают за успех саммита сам факт участия 92 стран, но гораздо важнее не то, что они приняли приглашение, а то, что значительная часть из них отказалась подписать итоговую декларацию. «Ряд стран прибыли в Швейцарию, чтобы участвовать, но не поддерживать подход Запада. А между участием и поддержкой — большая разница», — объяснил свою точку зрения политик.

Отдельно Пушков отметил, что 13 из 15 отказавшихся присоединиться к коммюнике стран являются ведущими государствами Глобального Юга, хотя изначально Украина ставила перед собой цель найти союзников именно в этом регионе.

«Добавим, что коммюнике не подписал и Ватикан. Символично», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что Киев не смог убедить в успехе мирного саммита в Швейцарии даже самих украинцев. Граждане винят в его провале главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.