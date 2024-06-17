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02:15, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Украинцы обвинили Ермака в провале саммита в Швейцарии

France 24: жители Украины обвинили Ермака в провале саммита в Швейцарии
Андрей Ермак

Андрей Ермак . Фото: РИА Новости

Киев не смог убедить в успехе мирного саммита в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала.

По словам Крегга, эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась в проведении саммита по поддержке Украины.

Корреспондент подчеркнул, что Китай, Индонезия и Индия совсем не были представлены, а Бразилия отправила лишь своего посла в Швейцарии.

Ранее руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до выборов главы Соединенных Штатов, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

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      Юлия Мискевич
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