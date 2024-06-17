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13:04, 17 июня 2024Экономика

В России построят магистраль вокруг Азовского моря

KP.RU: к 2028 году Россия построит кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Наиболее масштабным инфраструктурным проектом стратегии развития Приазовья, которую разработали в России вплоть до 2040 года, станет магистраль вокруг Азовского моря. Об этом сообщает KP.RU.

Кольцевая автодорога должна решить вопрос отсутствия скоростных трасс в пределах акватории. В данный момент Таганрог и Приморск соединяются единственным участком, тогда как в остальных случаях водителям приходится довольствоваться лишь местными проездами к поселениям, указывает издание.

Магистраль будет состоять из четырех полос. Предполагается, что новую трассу откроют для проезда в 2028 году. В нее будут включены участки платных дорог М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме договорились о начале проектирования скоростной магистрали, которая свяжет юг и восток агломерации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Проектирование новой трассы начнется уже в 2024 году.

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      Наталья Анисеева
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