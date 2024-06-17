В России раскрыли сотни информационных атак Запада на вакцины от коронавируса

РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак Запада на вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) зафиксировал более 300 информационных атак на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», включая также деятельность спецслужб Великобритании и Минздрава США. Об этом говорится в комментарии РФПИ, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Так в фонде прокомментировали публикацию агентства Reuters от 14 июня, в которой говорилось, что Пентагон проводил кампанию по дискредитации китайских вакцин от коронавируса Sinovac в 2020-2021 годах.

Как заявили в РФПИ, фонд фиксировал целенаправленную скоординированную кампанию западных стран против вакцинации в России, в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения «Спутника» затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.

Так, информационные атаки включали ложные утверждения о том, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Великобритании и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. В частности, британская пресса со ссылкой на спецслужбы утверждала, что формула «Спутника V» была украдена российскими хакерами у фармацевтической компании AstraZeneca.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что о скоординированной атаке в расследовании Reuters подтверждена самими представителями американских властей.

«С начала регистрации вакцины "Спутник V" мы наблюдали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых — всего нами было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства "Спутник"», — заявил он.

Дмитриев напомнил, что в общей сложности РФПИ инициировал более 50 исследований и научных публикаций о вакцинах семейства «Спутник». О них выходили статьи в ведущих международных медицинских изданиях The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine. В ряде стран были опубликованы сравнительные результаты применения «Спутника». Также был создан Международный научный экспертный совет, куда вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из девяти стран.

«РФПИ всегда руководствуется тем, что необходимо противодействовать дезинформации и информационным спецоперациям, особенно когда дезинформация направлена на атаку против жизней людей. Как результат — вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более четыре миллиарда человек», — подчеркнули в фонде.

РФПИ также призвал к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения.

14 июня сообщалось, что Пентагон проводил в социальных сетях кампанию по дискредитации китайских вакцин от коронавируса Sinovac в 2020-2021 годах для уменьшение влияния Китая в Юго-Восточной Азии. В ее рамках создавались фальшивые аккаунты, распространявшие информацию о неэффективности и опасности китайской вакцины.