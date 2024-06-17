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08:00, 17 июня 2024Россия

В России раскрыли сотни информационных атак Запада на вакцины от коронавируса

РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак Запада на вакцину «Спутник V»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) зафиксировал более 300 информационных атак на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», включая также деятельность спецслужб Великобритании и Минздрава США. Об этом говорится в комментарии РФПИ, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Так в фонде прокомментировали публикацию агентства Reuters от 14 июня, в которой говорилось, что Пентагон проводил кампанию по дискредитации китайских вакцин от коронавируса Sinovac в 2020-2021 годах.

Как заявили в РФПИ, фонд фиксировал целенаправленную скоординированную кампанию западных стран против вакцинации в России, в том числе через различные каналы дезинформации, включая фейковые аккаунты, анонимных источников и ангажированных экспертов. Эти попытки несли в себе призыв отказаться от вакцинации, а также за счет очернения «Спутника» затрудняли его продвижение на внешних рынках, тем самым лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.

Так, информационные атаки включали ложные утверждения о том, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Великобритании и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. В частности, британская пресса со ссылкой на спецслужбы утверждала, что формула «Спутника V» была украдена российскими хакерами у фармацевтической компании AstraZeneca.

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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что о скоординированной атаке в расследовании Reuters подтверждена самими представителями американских властей.

«С начала регистрации вакцины "Спутник V" мы наблюдали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых — всего нами было зафиксировано более 300 информационных атак на вакцины семейства "Спутник"», — заявил он.

Дмитриев напомнил, что в общей сложности РФПИ инициировал более 50 исследований и научных публикаций о вакцинах семейства «Спутник». О них выходили статьи в ведущих международных медицинских изданиях The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine. В ряде стран были опубликованы сравнительные результаты применения «Спутника». Также был создан Международный научный экспертный совет, куда вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из девяти стран.

«РФПИ всегда руководствуется тем, что необходимо противодействовать дезинформации и информационным спецоперациям, особенно когда дезинформация направлена на атаку против жизней людей. Как результат — вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более четыре миллиарда человек», — подчеркнули в фонде.

РФПИ также призвал к созданию надежных механизмов противодействия информационным атакам недружественных государств, в том числе в сфере здравоохранения.

14 июня сообщалось, что Пентагон проводил в социальных сетях кампанию по дискредитации китайских вакцин от коронавируса Sinovac в 2020-2021 годах для уменьшение влияния Китая в Юго-Восточной Азии. В ее рамках создавались фальшивые аккаунты, распространявшие информацию о неэффективности и опасности китайской вакцины.

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      Марина Совина
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