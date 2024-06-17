В России выявили два медицинских картеля на более чем миллиард рублей

ФАС выявила медицинские картели при поставках для нужд реабилитации бойцов СВО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о выявлении медицинских картелей на 1,1 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медизделий и расходных материалов для учреждений, занимающихся реабилитацией бойцов специальной военной операции (СВО).

Служба возбудила два антимонопольных дела в отношении ряда российских компаний, которым в случае установления их вины грозят оборотные штрафы. Отмечается, что указанные торги проводились для нужд больниц Москвы и Московской области, а также столичного госпиталя № 2 для ветеранов войн.

Картелем называют форму монополистического объединения или соглашения компаний, каждая из которых сохраняет свою финансовую и производственную самостоятельность. Объектами их договоренностей могут быть различные сферы влияния, условия продаж, сбыта продукции, регулирование объемов производства, а также вопросы ценообразования.

В апреле антипомонопольщики также возбудили дело о картеле в отношении компаний, участвовавших в торгах на поставку продуктов питания для госнужд. Речь в нем шла о заключении контрактов на сумму более 1,2 миллиарда рублей, уточняла ФАС.