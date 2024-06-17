Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник купил полгектара земли в последний год в Минсельхозе

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза Донских купил полгектара за год

Экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов, за последний год работы успел приобрести полгектара земли и дом, выяснила «Лента.ру», изучив декларации.

Чиновник также задекларировал доход в размере порядка 1,5 миллиона рублей, его супруга — чуть более 65 тысяч.

Вместе с тем, семья также владела недвижимостью общей площадью более 10 тысяч квадратных метров — в декларации значатся дома, гаражи, квартиры, участки под строительство. Всего за один год работы в Минсельхозе общая площадь недвижимости Донских увеличилась на 5 тысяч квадратных метров.

Чиновник также задекларировал два автомобиля Mercedes в общей собственности с супругой.

Ранее сообщалось, что Донских задержали в Истринском районе Московской области. Он 12 лет находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк" на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.

На данный момент экс-чиновник находится в СИЗО.

