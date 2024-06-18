Гособвинение запросило срок для обвиняемых в убийстве командира ДНР Моторолы

Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы

Гособвинение запросило срок для обвиняемых в убийстве командира батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Арсена Павлова, известного как Моторола, и первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает РБК.

По данным издания, прокурор потребовал дать обвиняемым срок от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Следствие считает, что главный обвиняемый — Александр Погорелов, которому гособвинитель запросил пожизненный срок — в июне 2016 года вместе с подельником Александром Тимошенко (для него обвинение требует 24 года колонии) согласились выступить исполнителями убийства Павлова, для чего привлекли Василия Чурилова, следившего за Моторолой.

Фигуранты уголовного дела своей вины не признали. Они утверждали, что не проходили вербовку и ничего противоправного на территории России не совершали. Погорелов не стал выражать отношение к предъявленному обвинению.