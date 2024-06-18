Место рождения группы Grateful Dead выставили на продажу

Mansion Global: дом, где родилась группа Grateful Dead, продается за $2,7 млн

Дом, в котором началась история легендарной рок-группы Grateful Dead, выставлен на продажу. Недвижимость оценивается в 2,7 миллиона долларов (235 миллионов рублей), пишет Mansion Global.

Бунгало располагается в городе Пало-Альто штата Калифорния. Именно в его стенах 12 ноября 1965 года родилось название коллектива. В тот день лидер тогда еще малоизвестной группы Warlocks Джерри Гарсия в наркотическом трипе листал словарь, пока не наткнулся на фразу Grateful Dead. Вскоре выражение было увековечено в истории мировой музыки.

Дом занимает 1 008 квадратных футов. В основном здании разместились две спальни, ванная, кухня, гостиная с камином, студия и прачечная. Также к нему пристроен гараж на одну машину, в котором музыканты частенько репетировали. Во дворе хозяева развели огород. Нынешние владельцы решились на продажу, посчитав дом недостаточно большим. Здание не признано историческим, обращают внимание риелторы — его можно будет легко перестроить, увеличив жилплощадь.

В 2007 году на торги выставили ферму, на территории которой в 1969 году проходил знаменитый рок-фестиваль «Вудсток». Помимо Grateful Dead, среди его участников были The Who, Jefferson Airplane, Джимми Хендрикс, Джо Кокер и Дженис Джоплин.