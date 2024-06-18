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13:05, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Информация о серьезных повреждениях подлодки «Казань» оказалась фейком

Информация о серьезных повреждениях атомной подлодки «Казань» оказалась фейком

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Информация о серьезных повреждениях российской атомной подлодки «Казань» оказалась фейком.

Украинские ресурсы распространяют информацию, что российская подлодка «Казань» якобы разваливается на части, и публикуют снимки повреждений крейсера.

В действительности на распространяемых снимках показано небольшое повреждение резиновой обшивки легкого корпуса подлодки. «Казань» — это атомный многоцелевой подводный крейсер с крылатыми ракетами типа «Ясень-М».

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Заместитель гендиректора по резинотехническому производству Чебоксарского производственного объединения имени Чапаева, единственного в России предприятия, выпускающего гидроакустическое покрытие для всех типов отечественных подлодок по полному технологическому циклу, сообщил в беседе с ТАСС, что у подлодок «Ясень» два покрытия.

По словам Сандалов, внешнее резиновое покрытие российских подлодок предназначено для подавления собственных шумов и внешних гидролокационных сигналов. Это достаточно мягкий материал, который нуждается в регулярном обновлении.

Покрытие подлодок, отметил Сандалов, состоит из отдельных пластин весом до 80 килограммов. Каждая пластина сделана из нескольких слоев резины и содержит специальные каналы для поглощения акустических волн. Пластины крепятся снаружи на легкий корпус подлодки, а после этого наносится краска.

Информация о том, что российская атомная подлодка «Казань» якобы разваливается на части, не получила распространения в российских СМИ. Сообщение об этом публикуют украинские издания и Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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