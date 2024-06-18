Депутат парламента Молдавии Таубер: попадание в базу «Миротворца» — честь

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер назвала честью попадание в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом она заявила, комментируя свое включение в соответствующий список интернет-ресурса, передает РИА Новости.

«Я думаю, что любое наше включение в такого рода списки, введение против нас международных санкций означает, что мы на правильном пути, это честь нам. В списке "Миротворца" хорошая компания, там есть режиссеры, актеры, журналисты, которые никакого зла Украине никогда не желали, а лишь высказывали свое мнение», — отметила депутат, подчеркнув, что не согласна с действиями украинских властей и их высказываниями в отношении Молдавии.

Таубер добавила, что с теплотой относится к украинскому народу, но президента страны Владимира Зеленского «критикует и будет критиковать». Парламентарий также предположила, что причиной внесения в базу «Миротворца» стали ее высказывания, что конфликт на Украине начался из-за Киева и Вашингтона, а также что Россия не является агрессором. Она обратила внимание, что не собирается отказываться от своих слов.

17 июня стало известно о включении в базу украинского сайта «Миротворец» нескольких оппозиционных молдавских политиков. В их число, кроме Таубер, также вошли глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.