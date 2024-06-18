Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 18 июня 2024Бывший СССР

Молдавский депутат назвала честью попадание в базу украинского «Миротворца»

Депутат парламента Молдавии Таубер: попадание в базу «Миротворца» — честь
Марина Таубер

Марина Таубер. Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер назвала честью попадание в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом она заявила, комментируя свое включение в соответствующий список интернет-ресурса, передает РИА Новости.

«Я думаю, что любое наше включение в такого рода списки, введение против нас международных санкций означает, что мы на правильном пути, это честь нам. В списке "Миротворца" хорошая компания, там есть режиссеры, актеры, журналисты, которые никакого зла Украине никогда не желали, а лишь высказывали свое мнение», — отметила депутат, подчеркнув, что не согласна с действиями украинских властей и их высказываниями в отношении Молдавии.

Таубер добавила, что с теплотой относится к украинскому народу, но президента страны Владимира Зеленского «критикует и будет критиковать». Парламентарий также предположила, что причиной внесения в базу «Миротворца» стали ее высказывания, что конфликт на Украине начался из-за Киева и Вашингтона, а также что Россия не является агрессором. Она обратила внимание, что не собирается отказываться от своих слов.

Материалы по теме:
Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
Потеряли берега30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
7 сентября 2020
Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
Игра в нестабильностьВ Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
17 ноября 2020
«Было очень страшно» 30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
«Было очень страшно»30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
30 октября 2021

17 июня стало известно о включении в базу украинского сайта «Миротворец» нескольких оппозиционных молдавских политиков. В их число, кроме Таубер, также вошли глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?

      МОК установил дедлайн подачи заявок на Олимпиаду для россиян в нейтральном статусе

      Италия опровергла обсуждение ядерного оружия в НАТО

      Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищении 88 миллионов гривен

      Раскрыты сроки открытия дилерского центра Lada в ОАЭ

      Россиянин обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей

      Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

      В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева»

      Повара и астролога решили судить за подготовку госпереворота в Германии

      В Иране разрешили расплачиваться новой формой денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше