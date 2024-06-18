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05:00, 18 июня 2024Из жизни

Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года

В Великобритании мужчину приговорили к тюрьме за секс без презерватива
Guy Mukendi

Guy Mukendi. Фото: Metropolitan Police

В Великобритании вынесли приговор мужчине, который договорился с женщиной о защищенном сексе, но затем тайно снял презерватив. Об этом сообщает радиостанция LBC.

В тюрьму на четыре года попал 39-летний Гай Мукенди из Лондона. Мужчину арестовали 9 мая 2023 года, после того как женщина обвинила его в изнасиловании. Выяснилось, что несмотря на договор о безопасном сексе, Мукенди снял презерватив во время близости, не предупредив пострадавшую. Подобные действия по законам Англии и Уэльса приравнивают к изнасилованию.

В суде были представлены результаты медицинской экспертизы и скриншоты сообщений, которыми обвиняемый обменивался с пострадавшей в мессенджере. В частности, после случившегося мужчина извинялся перед ней за свои действия. Кроме того, он заявил, что поступил так, «потому что давно не занимался сексом», однако позже удалил это сообщение.

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Мужчину признали виновным еще 2 апреля. Теперь присяжные приговорили его к четырем годам и трем месяцам заключения.

В марте 2023 года суд в Нидерландах впервые вынес приговор за снятие презерватива во время секса без ведома партнера. Там мужчина получил условный срок.

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      Никита Савин
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