Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года

В Великобритании мужчину приговорили к тюрьме за секс без презерватива

В Великобритании вынесли приговор мужчине, который договорился с женщиной о защищенном сексе, но затем тайно снял презерватив. Об этом сообщает радиостанция LBC.

В тюрьму на четыре года попал 39-летний Гай Мукенди из Лондона. Мужчину арестовали 9 мая 2023 года, после того как женщина обвинила его в изнасиловании. Выяснилось, что несмотря на договор о безопасном сексе, Мукенди снял презерватив во время близости, не предупредив пострадавшую. Подобные действия по законам Англии и Уэльса приравнивают к изнасилованию.

В суде были представлены результаты медицинской экспертизы и скриншоты сообщений, которыми обвиняемый обменивался с пострадавшей в мессенджере. В частности, после случившегося мужчина извинялся перед ней за свои действия. Кроме того, он заявил, что поступил так, «потому что давно не занимался сексом», однако позже удалил это сообщение.

Мужчину признали виновным еще 2 апреля. Теперь присяжные приговорили его к четырем годам и трем месяцам заключения.

В марте 2023 года суд в Нидерландах впервые вынес приговор за снятие презерватива во время секса без ведома партнера. Там мужчина получил условный срок.