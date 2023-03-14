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03:43, 15 марта 2023Мир

Мужчина получил условный срок за тайное снятие презерватива во время секса

NOS: в Нидерландах суд впервые осудил мужчину за тайное снятие презерватива во время секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

В Нидерландах суд впервые вынес приговор за снятие презерватива во время секса без ведома партнера. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Суд города Дордрехт приговорил 28-летнего жителя Роттердама к трем месяцам лишения свободы условно. По мнению суда, мужчина злоупотребил доверием партнерши. При этом он был оправдан по обвинению в изнасиловании.

Отмечается, что в законодательстве Нидерландов не предусмотрено наказание за «стелсинг» (тайное снятие презерватива в процессе полового акта до эякуляции — прим. «Ленты.ру»). Однако в ряде стране, таких как Германия, Швейцария и Новая Зеландия, законы предусматривают ответственность за подобное деяние.

В Калифорнии также запретили снимать презерватив до окончания полового акта, если партнер не дал на это своего разрешения. Такую практику, известную как «стелсинг» (stealthing), включили в гражданский кодекс штата и определили как «насильственные действия сексуального характера».

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