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06:16, 18 июня 2024Бывший СССР

На Украине возмутились поведением одного из подразделений ВСУ

Подразделение ВСУ попало в трудную ситуацию из-за ухода смежников с позиций

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников возмутился поведением одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за которого их смежники попали в трудную ситуацию. Его слова приводит «Страна.ua».

Инцидент произошел на угледарском направлении вблизи Владимировки Донецкой народной республики (ДНР). По словам военкора, комбат скрыл потерю позиций, из-за чего другие военные, прикомандированные к тому же батальону, оказались в затруднительном положении.

«Разрешения на уход комбат не дает уже несколько дней в надежде в дальнейшем скрыть потерю позиций. Ребят надо спасать», — заявил Мирошников.

17 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские силы активно наступают на восточном участке фронта. По его словам, особенно интенсивно военные действия идут на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

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