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13:50, 18 июня 2024Бывший СССР

Рогов раскрыл подробности насильственной мобилизации в ВСУ в Запорожье

Рогов: Запорожье разбили на сектора для насильственной мобилизации людей в ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

В подконтрольком Киеву городе Запорожье сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) разбили город на сектора для насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил
РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК, в основном из подконтрольных киевскому режиму западных областей Украины», — рассказал Рогов.

Ранее Рогов заявил об усилении мобилизации в трех областях Украины и добавил, что план по отлову людей на улицах увеличен в два раза.

«По имеющейся абсолютно подтвержденной информации, режим [президента Украины Владимира] Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области», — сообщал он.

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      Валентин Карант
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