Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности атаке подверглись три населенных пункта в Грайворонском городском округе. В Грайвороне беспилотник сбросил боеприпас, пострадал мирный житель. Его доставили в ЦРБ с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга.

В селе Новостроевка-Первая оказались повреждены два частных домовладения. Еще в одном доме начался пожар. В селе Безымено повреждения получили восемь домовладений.

В селе Березовка, продолжил глава области, дрон врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва загорелись вещи на балконе квартиры. В Графовке при обстреле повредилась линия электропередачи.

Данные о последствиях уточняются, заключил губернатор.

Накануне в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала местная жительница. «В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ», — написал Гладков.