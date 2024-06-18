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18:43, 18 июня 2024Россия

Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности атаке подверглись три населенных пункта в Грайворонском городском округе. В Грайвороне беспилотник сбросил боеприпас, пострадал мирный житель. Его доставили в ЦРБ с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга.

В селе Новостроевка-Первая оказались повреждены два частных домовладения. Еще в одном доме начался пожар. В селе Безымено повреждения получили восемь домовладений.

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В селе Березовка, продолжил глава области, дрон врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва загорелись вещи на балконе квартиры. В Графовке при обстреле повредилась линия электропередачи.

Данные о последствиях уточняются, заключил губернатор.

Накануне в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала местная жительница. «В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ», — написал Гладков.

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      Никита Абрамов
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