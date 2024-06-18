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14:52, 18 июня 2024Культура

Умерла звезда фильмов Феллини и Лелуша

Звезда фильмов Феллини и Лелуша Анук Эме умерла в 92 года

Фото: Alberto Terenghi / Globallookpress.com

Французская актриса Анук Эме умерла в 92 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Звезда фильмов Федерико Феллини и Клода Лелуша скончалась у себя дома в кругу семьи. «С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме», — сообщила 72-летняя дочь актрисы Мануэла Папатакис.

Эме приняла участие более чем в 80 картинах, среди которых были культовые драмы Феллини «8 с половиной» и «Сладкая жизнь». Актриса также исполнила роль вдовы Анны Готье в фильме Лелуша «Мужчина и женщина». За эту роль ее удостоили премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинировали на «Оскар». Эме также была отмечена призом Каннского фестиваля за участие в картине «Прыжок в пустоту» режиссера Марко Беллоккьо.

Ранее в Париже умерла англо-французская певица и актриса Джейн Биркин. Ей было 76 лет, в 2021 году звезда перенесла инсульт.

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      Мария Рюрикова
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