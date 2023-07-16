Умерла певица и актриса Джейн Биркин

В возрасте 76 лет скончалась англо-французская певица и актриса Джейн Биркин

В возрасте 76 лет умерла англо-французская певица и актриса Джейн Биркин. Об этом пишет издание Le Parisien.

Известно, что она скончалась в своем доме в Париже 16 июля. Причины смерти не называются. Отмечается также, что весной знаменитость отменила концерты по состоянию здоровья. В 2021 году Биркин перенесла инсульт.

Джейн Мэллори Биркин (полное имя артистки) родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Она добилась всемирной славы благодаря многолетним рабочим и личным отношениям с поэтом и певцом Сержем Генсбуром. В 1969 году дуэт выпустил альбом Jane Birkin/Serge Gainsbourg. Биркин также известна по ролям в таких фильмах, как «Смерть на Ниле», скандальном «Я тебя люблю... Я тебя тоже нет» и «Зло под солнцем».

По одной из версий, именно в честь знаменитости были названы дамские сумки люксового бренда Hermès в 1984 году. Биркин — мать французской актрисы и певицы Шарлотты Генсбур.