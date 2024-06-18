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03:20, 18 июня 2024Мир

В США приветствовали усилия НАТО по поддержке Украины

Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины и укреплению партнерства
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Американский президент Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом приветствовал усилия альянса по поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, включая Индо-Тихоокеанский регион, рассказали в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент приветствовал шаги, которые союзники по НАТО предпринимают для поддержки Украины и по укреплению партнерств», — подчеркнули в пресс-службе.

Байден и Столтенберг обсудили увеличение оборонных расходов членов Североатлантического альянса с увеличением числа участников НАТО, которые нарастили показатель до 2 процентов ВВП.

Ранее Байден заявил, что на территориях стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных. По его словам, военные Соединенных Штатов направлены или дислоцированы в странах Североатлантического альянса в Европе, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».

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      Марина Совина
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