В КНДР сочли за честь сражаться плечом к плечу с Россией

«Нодон синмун»: КНДР считает честью сражаться плечом к плечу вместе с Россией.

В КНДР считают честью сражаться плечом к плечу вместе с Россией за международную справедливость, говорится в статье газеты Rodong Sinmun («Нодон синмун»), предваряющей авторскую статью российского лидера Владимира Путина.

«Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным боевым товарищем, как российский народ», — подчеркивается в материале.

Кроме того, в статье назвали специальную военную операцию (СВО) «священной войной справедливости за защиту своих суверенных прав, достоинства своего государства и интересов развития». В материале отметили, что правительство КНДР выражает полную поддержку проведению СВО.

В своей статье для газеты Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР. Он назвал Северную Корею единомышленником и сторонником, который готов решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка.