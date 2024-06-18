Автор Myśl Polska Панасюк: демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше

Россия успешно осуществляет демилитаризацию Украины. С таким мнением выступил обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.

Автор публикации отметил, что спецоперация подходит к концу. «Несмотря на то, что Россия осуществляла ее не в полную силу , украинское государство все равно оказалось в совершенно разбитом состоянии», — написал он.

Панасюк поддержал цели спецоперации России на Украине и подчеркнул, что демилитаризация стратегически выгодна Польше. По его словам, превосходство украинской армии над польской ставит под угрозу существование Польши.

«Лучший для нас вариант — это, конечно, полная аннигиляция силового компонента на Украине, исповедующего культ Бандеры и Шухевича. Это вполне реально в результате ожидаемой победы России», — заключил он.