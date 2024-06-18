РИА Новости: в Одессу прибыли около 60 говорящих на французском языке наемников

Около 60 наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам местных жителей, наемники прибыли в Одесский морской порт на трех катерах. Они были вооружены, экипированы, а общались между собой на французском языке. Иностранных военных заметили в городе 9 июня.

«После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением», — заключил подпольщик.

12 июня Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины, а также по базам иностранных наемников.