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06:42, 18 июня 2024Бывший СССР

В порт Одессы прибыли около 60 наемников ВСУ

РИА Новости: в Одессу прибыли около 60 говорящих на французском языке наемников

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Около 60 наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам местных жителей, наемники прибыли в Одесский морской порт на трех катерах. Они были вооружены, экипированы, а общались между собой на французском языке. Иностранных военных заметили в городе 9 июня.

«После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением», — заключил подпольщик.

12 июня Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины, а также по базам иностранных наемников.

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