Информацию о приеме российским регионом 20 тысяч мигрантов из Афганистана опровергли

Газета «Заря Кубани», базирующаяся в городе Славянск-на-Кубани, сообщила, что Краснодарский край якобы примет более 20 тысяч мигрантов из Афганистана. Однако оперштаб российского региона опроверг эту информацию.

«В Краснодарском крае до конца 2025 года реализуют масштабный проект по привлечению более 20 тысяч мигрантов из Республики Афганистан. Соответствующие договоры подписаны с руководством республики. На проектирование необходимых работ по подготовке инфраструктуры уже выделено более 30 миллионов рублей», — говорилось в публикации.

На официальном сайте администрации и губернатора Краснодарского края сообщения о предполагаемом приеме мигрантов из Афганистана нет. Кроме того, оперштаб Краснодарского края заявил, что информация о предстоящем прибытии в регион тысяч афганских мигрантов является фейком. «Сайт, который стал первоисточником вброса, взломали. Просим не доверять сомнительной информации, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники», — написали в оперштабе.

Газета «Заря Кубани» спустя некоторое время удалила со своего сайта материал о мигрантах. Издание также разместило опровержение информации, отметив, что ресурс был взломан. «В понедельник, 17 июня, вечером злоумышленники разместили на сайте газеты "Заря Кубани" запись провокационного характера», — указали в газете.

Сообщение о том, что Краснодарский край якобы примет более 20 тысяч мигрантов из Афганистана, распространялось по Telegram-каналам, также его опубликовали отдельные медиа. Однако большинство региональных и федеральных СМИ опубликовали опровержение этой информации (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»