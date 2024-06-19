Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника

Губернатор Голубев: пожар на нефтебазе в Азове не удается потушить более суток

Пожар на нефтебазе в Азове, который начался больше суток назад из-за атаки беспилотника, не удается потушить до сих пор. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается», — написал чиновник.

По его словам, в 16:40 по местному времени (совпадает с московским) произошла разгерметизация второго резервуара. На данный момент сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, добавил Голубев.

В ночь на вторник, 18 июня, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Ростовскую область. В результате нападения начался пожар в резервуарах с нефтью. Локализовать возгорание удалось лишь спустя сутки.