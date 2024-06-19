Британская партия отстранила кандидата из-за пророссийского поста

BBC: лейбористы отстранили кандидата на выборах из-за пророссийского поста

Лейбористы отстранили своего кандидата на предстоящих выборах в Великобритании из-за пророссийского поста. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что Энди Браун, баллотирующийся от округов Северный Абердиншир и Восточный Морей, в апреле 2018 года опубликовал материал российского издания RT, в котором утверждалось, что «Новичок», использованный при отравлении Скрипалей в Солсбери, никогда не производился в России, но состоял на вооружении в США, Великобритании и других странах НАТО.

«Браун был в административном порядке исключен из Лейбористской партии на время расследования. Мы приняли решение отказаться от поддержки этого кандидата в парламент на всеобщих выборах», — заявил представитель партии.

Ранее партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» перед выборами во Франции удалила с сайта часть предложений по оборонной политике, в том числе призыв углубить дипломатические отношения с Россией.