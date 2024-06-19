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09:46, 19 июня 2024Мир

Британская партия отстранила кандидата из-за пророссийского поста

BBC: лейбористы отстранили кандидата на выборах из-за пророссийского поста
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Лейбористы отстранили своего кандидата на предстоящих выборах в Великобритании из-за пророссийского поста. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что Энди Браун, баллотирующийся от округов Северный Абердиншир и Восточный Морей, в апреле 2018 года опубликовал материал российского издания RT, в котором утверждалось, что «Новичок», использованный при отравлении Скрипалей в Солсбери, никогда не производился в России, но состоял на вооружении в США, Великобритании и других странах НАТО.

«Браун был в административном порядке исключен из Лейбористской партии на время расследования. Мы приняли решение отказаться от поддержки этого кандидата в парламент на всеобщих выборах», — заявил представитель партии.

Ранее партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» перед выборами во Франции удалила с сайта часть предложений по оборонной политике, в том числе призыв углубить дипломатические отношения с Россией.

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      Семен Александров
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