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09:39, 19 июня 2024Бывший СССР

Договоренности Ташкента с Берлином о репатриации афганских беженцев опровергли

РИА Новости: Ташкент не имеет договоренностей с Берлином о вывозе афганцев

Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

Ташкент и Берлин не договаривались о репатриации афганских беженцев. Информацию о подготовке Германией миграционного пакта с Узбекистаном РИА Новости опроверг источник, знакомый с ситуацией.

«Узбекская сторона не имеет никакой договоренности с немецкой стороной относительно репатриации граждан Афганистана из Германии через Узбекистан», — отметил собеседник издания.

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии рассматривает миграционный пакт с Ташкентом о вывозе в Узбекистан беженцев из Афганистана. Отмечалось, что в соответствии с планом Ташкент будет принимать депортированных Берлином афганцев и возвращать их домой с помощью частной авиакомпании. В свою очередь, по данным издания, Узбекистан настаивает на предоставлении возможности высококвалифицированным рабочим из республики мигрировать в Германию.

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      Екатерина Грищенко
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