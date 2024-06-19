Договоренности Ташкента с Берлином о репатриации афганских беженцев опровергли

РИА Новости: Ташкент не имеет договоренностей с Берлином о вывозе афганцев

Ташкент и Берлин не договаривались о репатриации афганских беженцев. Информацию о подготовке Германией миграционного пакта с Узбекистаном РИА Новости опроверг источник, знакомый с ситуацией.

«Узбекская сторона не имеет никакой договоренности с немецкой стороной относительно репатриации граждан Афганистана из Германии через Узбекистан», — отметил собеседник издания.

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии рассматривает миграционный пакт с Ташкентом о вывозе в Узбекистан беженцев из Афганистана. Отмечалось, что в соответствии с планом Ташкент будет принимать депортированных Берлином афганцев и возвращать их домой с помощью частной авиакомпании. В свою очередь, по данным издания, Узбекистан настаивает на предоставлении возможности высококвалифицированным рабочим из республики мигрировать в Германию.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия ужесточит правила депортации. По его словам, Берлин в том числе намерен отправить в Афганистан ряд опасных преступников.