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14:02, 19 июня 2024Культура

Домогаров высказался об уехавших из России артистах

Актер Домогаров осудил критикующих Россию за границей артистов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актер Александр Домогаров высказался об уехавших из России артистах. Его слова приводит aif.ru.

Артист заявил, что у него нет права осуждать чужой выбор, однако он резко отрицательно относится к коллегам, критикующим Россию за границей. «Злятся, говорят и громко кричат скорее те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это — наверное, чтобы как-то поддержать к себе интерес и, видимо, отчасти от безнадежности», — пояснил Домогаров.

Актер допустил, что некоторые артисты могли уехать «от непонимания» и сейчас им страшно вернуться обратно. Домогаров подчеркнул, что лучшее решение в таких ситуациях — не покидать родину. «Очень согласен с выражением Сергея Бодрова — младшего, царствие небесное: всегда нужно быть со своей страной, даже если она не права», — заключил он.

Ранее продюсер, музыкант и общественный деятель Андрей Ковалев оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей.

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      Мария Рюрикова
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