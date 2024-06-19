Актер Домогаров осудил критикующих Россию за границей артистов

Актер Александр Домогаров высказался об уехавших из России артистах. Его слова приводит aif.ru.

Артист заявил, что у него нет права осуждать чужой выбор, однако он резко отрицательно относится к коллегам, критикующим Россию за границей. «Злятся, говорят и громко кричат скорее те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это — наверное, чтобы как-то поддержать к себе интерес и, видимо, отчасти от безнадежности», — пояснил Домогаров.

Актер допустил, что некоторые артисты могли уехать «от непонимания» и сейчас им страшно вернуться обратно. Домогаров подчеркнул, что лучшее решение в таких ситуациях — не покидать родину. «Очень согласен с выражением Сергея Бодрова — младшего, царствие небесное: всегда нужно быть со своей страной, даже если она не права», — заключил он.

Ранее продюсер, музыкант и общественный деятель Андрей Ковалев оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей.