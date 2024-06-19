Домохозяйкам посоветовали положить старую газету в холодильник

Эксперты «ТутНовости»: газета поможет избавиться от запаха в холодильнике

Старая газета может помочь домохозяйке справиться с неприятным запахом в холодильнике. Советами по необычному применению газеты с домохозяйками поделились эксперты «ТутНовости».

Газетная бумага является отличным впитывающим материалом. Эксперты рекомендуют разобрать периодические издания на отдельные листики и скатать из них шарики. Их следует разложить по штуке на каждую полку. Газетная бумага начнет забирать лишнюю влагу и лишние запахи. Специалисты пообещали полное устранение зловония спустя несколько суток или часов.

Ранее домохозяйкам посоветовали избавляться от неприятного запаха в холодильнике с помощью стакана с разведенной в воде пищевой содой. Этот продукт также позволяет защитить холодильник от образования наледи.