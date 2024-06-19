Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 19 июня 2024Россия

Два человека пострадали при ударе ВСУ по российскому городу

Белгородский губернатор Гладков: при ударе ВСУ по Шебекино пострадали двое
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из заявления главы российского региона следует, что ранения двоих пострадавших — нетяжелые. У пострадавшего мужчины — черепно-мозговая травма и осколочное ранение спины; вторая пострадавшая получила ранение ноги и сама обратилась в травмпункт.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Гладков и добавил, что полтора десятка построек и десять машин получили различные повреждения. «Оперативные и аварийные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется», — подытожил чиновник.

Сегодня, 19 июня, в Белгородской области несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о нескольких воздушных целях, уничтоженных на подлете к области.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении не поучаствует во встрече ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Российским студентам предложили рекордное количество бюджетных мест в вузах

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше