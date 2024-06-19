Два человека пострадали при ударе ВСУ по российскому городу

Белгородский губернатор Гладков: при ударе ВСУ по Шебекино пострадали двое

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из заявления главы российского региона следует, что ранения двоих пострадавших — нетяжелые. У пострадавшего мужчины — черепно-мозговая травма и осколочное ранение спины; вторая пострадавшая получила ранение ноги и сама обратилась в травмпункт.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Гладков и добавил, что полтора десятка построек и десять машин получили различные повреждения. «Оперативные и аварийные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется», — подытожил чиновник.

Сегодня, 19 июня, в Белгородской области несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о нескольких воздушных целях, уничтоженных на подлете к области.