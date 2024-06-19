Дюмин заявил о необходимости развивать системы РЭБ

Дюмин: нужно развивать системы РЭБ и средства высокотехнологичного поражения

В России нужно наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств высокотехнологичного поражения. Об этом заявил помощник президента Алексей Дюмин, его цитирует РИА Новости.

«Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач. Сегодня те вызовы, те боевые действия, с которыми тактика меняется, появляется новое вооружение», — сказал Дюмин, отвечая на вопрос журналистов о том, какие направления оборонно-промышленного комплекса нужно особо укреплять.

14 июня новый министр обороны Андрей Белоусов и Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок вооружения воинским частям. Белоусов тогда призвал к тому, чтобы на фронте было больше единообразия в поставляемой технике. Он также заявил о необходимости упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт, особенно средств РЭБ и разведки.

До этого президент России Владимир Путин поручил обеспечить скорую медицинскую помощь в прифронтовой зоне средствами РЭБ. Власти должны обеспечить «оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи».