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07:57, 19 июня 2024Россия

Дюмин заявил о необходимости развивать системы РЭБ

Дюмин: нужно развивать системы РЭБ и средства высокотехнологичного поражения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России нужно наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств высокотехнологичного поражения. Об этом заявил помощник президента Алексей Дюмин, его цитирует РИА Новости.

«Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач. Сегодня те вызовы, те боевые действия, с которыми тактика меняется, появляется новое вооружение», — сказал Дюмин, отвечая на вопрос журналистов о том, какие направления оборонно-промышленного комплекса нужно особо укреплять.

14 июня новый министр обороны Андрей Белоусов и Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок вооружения воинским частям. Белоусов тогда призвал к тому, чтобы на фронте было больше единообразия в поставляемой технике. Он также заявил о необходимости упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт, особенно средств РЭБ и разведки.

До этого президент России Владимир Путин поручил обеспечить скорую медицинскую помощь в прифронтовой зоне средствами РЭБ. Власти должны обеспечить «оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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