Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

Глава МО Белоусов и помощник Путина Дюмин обсудили поставки регионами БПЛА

Новый министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента России Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок вооружения воинским частям. Белоусов, в частности, увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт, пишет ТАСС.

Белоусов призвал к тому, чтобы на фронте было больше единообразия в поставляемой технике. Он также заявил о необходимости упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт, особенно средств РЭБ и разведки.

«Глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам», — отметили в ведомстве.

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат, сравнив Российскую армию с «партизанским отрядом».