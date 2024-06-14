Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 14 июня 2024Россия

Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

Глава МО Белоусов и помощник Путина Дюмин обсудили поставки регионами БПЛА
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Новый министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента России Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок вооружения воинским частям. Белоусов, в частности, увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт, пишет ТАСС.

Белоусов призвал к тому, чтобы на фронте было больше единообразия в поставляемой технике. Он также заявил о необходимости упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт, особенно средств РЭБ и разведки.

«Глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам», — отметили в ведомстве.

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат, сравнив Российскую армию с «партизанским отрядом».

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

      Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

      Смерч появился в российском регионе и попал на видео

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      В России предложили обучать операторов дронов основам РЭБ

      В Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы

      Российский военный вместе с пособником по прозвищу Иван Грозный делал закладки и попался

      Российского вице-спикера обвинили в избиении бывшей жены и угрозах их общим детям

      Назван уровень доверия россиян Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше