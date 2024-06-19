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20:13, 19 июня 2024Бывший СССР

Энергодар остался без света из-за атаки дронов ВСУ

На ЗАЭС заявили, что в результате атаки дронов ВСУ Энергодар остался без света
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Энергодар остался без света в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина, передает ТАСС.

По ее словам, в городе произошло аварийное отключение электроэнергии. Она уточнила, что беспилотники ВСУ попали по подстанции «Луч». «Весь Энергодар без света [остался] точно», — сказала Яшина.

Кроме того, директор по коммуникациям ЗАЭС добавила, что аварийное отключение не повлияет на работу атомной станции.

8 июня ВСУ из артиллерии обстреляли Энергодар. Как сообщалось, был выпущен один снаряд в район администрации.

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      Кристина Есикова
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