Энергодар остался без света из-за атаки дронов ВСУ

Энергодар остался без света в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина, передает ТАСС.
По ее словам, в городе произошло аварийное отключение электроэнергии. Она уточнила, что беспилотники ВСУ попали по подстанции «Луч». «Весь Энергодар без света [остался] точно», — сказала Яшина.
Кроме того, директор по коммуникациям ЗАЭС добавила, что аварийное отключение не повлияет на работу атомной станции.
8 июня ВСУ из артиллерии обстреляли Энергодар. Как сообщалось, был выпущен один снаряд в район администрации.