Комбат ВСУ заметил доминирование мира хохлов над миром украинцев

Комбат ВСУ Кухарчук: на Украине стало больше хохлов, чем украинцев

На Украине стало заметно доминирование мира хохлов над миром украинцев. Об этом заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук в интервью «Украинской правде».

Кухарчук заметил отсутствие единства в украинском обществе, отказавшись делить общество на гражданских и военных. По его словам, хохлы готовы отдать территории Украины вплоть до их города проживания.

«И, к большому сожалению, хохлов сегодня гораздо больше», — подчеркнул комбат. Он добавил, что такая категория граждан Украины согласится на потерю всей части Украины по левому берегу Днепра.

Ранее Кухарчук предрек поражение Украине из-за отсутствия работы над ошибками. По его словам, тактика «ползучего наступления» России имеет большие преимущества на фронте.