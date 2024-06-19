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12:38, 19 июня 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ заметил доминирование мира хохлов над миром украинцев

Комбат ВСУ Кухарчук: на Украине стало больше хохлов, чем украинцев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине стало заметно доминирование мира хохлов над миром украинцев. Об этом заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук в интервью «Украинской правде».

Кухарчук заметил отсутствие единства в украинском обществе, отказавшись делить общество на гражданских и военных. По его словам, хохлы готовы отдать территории Украины вплоть до их города проживания.

«И, к большому сожалению, хохлов сегодня гораздо больше», — подчеркнул комбат. Он добавил, что такая категория граждан Украины согласится на потерю всей части Украины по левому берегу Днепра.

Ранее Кухарчук предрек поражение Украине из-за отсутствия работы над ошибками. По его словам, тактика «ползучего наступления» России имеет большие преимущества на фронте.

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      Юрий Леонов
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