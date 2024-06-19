На Украине стало заметно доминирование мира хохлов над миром украинцев. Об этом заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук в интервью «Украинской правде».
Кухарчук заметил отсутствие единства в украинском обществе, отказавшись делить общество на гражданских и военных. По его словам, хохлы готовы отдать территории Украины вплоть до их города проживания.
«И, к большому сожалению, хохлов сегодня гораздо больше», — подчеркнул комбат. Он добавил, что такая категория граждан Украины согласится на потерю всей части Украины по левому берегу Днепра.
Ранее Кухарчук предрек поражение Украине из-за отсутствия работы над ошибками. По его словам, тактика «ползучего наступления» России имеет большие преимущества на фронте.