Украинский военный предрек поражение стране из-за отсутствия работы над ошибками

Комбат ВСУ Кухарчук предрек поражение Украине при отсутствии работы над ошибками

Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук предрек поражение своей стране из-за отсутствия работы над ошибками. Его слова передает издание «Страна.ua».

«Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем эту войну», — заявил Кухарчук.

По его словам, тактика «ползучего наступления» России имеет большие преимущества на фронте и может нести критические последствия для Украины: «К большому сожалению, результат показывает, что дальше будет только хуже, если не будет никаких изменений».

Ранее Кухарчук раскрыл подробности мобилизации заключенных в украинскую армию. Помимо этого он рассказал, что украинские военные на фронте ожидают пополнения подразделений из заключенных, поскольку в ВСУ есть проблема критической нехватки личного состава.

