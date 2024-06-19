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11:09, 19 июня 2024Бывший СССР

Казахстан направит Украине запрос в связи с нападением на журналиста в Киеве

Токаев поручил направить в Киев запрос о нападении на журналиста Садыкова

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Казахстан направит Украине официальный запрос в связи с нападением на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. Соответствующее распоряжение отдал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

«Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию», — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона в стране, поэтому любые конфликты между властью и оппозицией должны разрешаться мирным путем.

18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского журналиста и оппозиционера Айдоса Садыкова. Сообщается, что мужчина пережил нападение, но находится в тяжелом состоянии.

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      Глеб Палехов
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