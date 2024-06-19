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17:51, 19 июня 2024Экономика

Маляр закрасил двойную сплошную в Подмосковье «для удобства»

Маляр закрасил двойную сплошную в Подмосковье для удобства водителей

Кадр: Telegram-канал Mash

Маляр из подмосковного Дрожжино закрасил двойную сплошную на Южной улице в ЖК «Бутово парк 2». Он сделал это для удобства водителей, передает Telegram-канал Mash.

Рабочий со стройки торгового центра неподалеку закрасил полосы на дороге с помощью валика и черной краски. По словам нарушителя, благодаря этому водителям стало проще подъезжать к объекту. Теперь маляру грозит административное наказание и штраф в размере до 10 тысяч рублей.

Ранее после капремонта на фасаде дома в Краснодаре появилась табличка с названием улицы, в котором допустили грубую ошибку. На ней написали: «Улица Космонафта Гагарина».

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      Александра Качан
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