Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

Министр транспорта РФ Старовойт заявил, что его впечатлил Пхеньян

Министр транспорта России Роман Старовойт оценил дороги и жилье в Северной Корее. Он признался, что его впечатлила столица страны Пхеньян, передают «Известия».

По словам министра, недавний визит в Пхеньян стал для него первым. Он отметил широкие проспекты города, качественное жилищное строительство и благоустроенные кварталы. Также Старовойт положительно оценил планировку школ, детских садов, магазинов и кафе.

По словам министра, общественного транспорта немного, однако в столице все же ходят автобусы, троллейбусы и трамваи. «Ну и совершая утром пробежку, я убедился в качестве асфальтобетона. В большинстве своем свежий асфальт, качественная разметка, светофоры, освещение», — рассказал Старовойт.

Он добавил, что в особенности удивляет чистота на улицах города. Жители города не бросают мусор на тротуары и в других неположенных местах несмотря на то, что урн мало.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Целью укрепления партнерства является обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.