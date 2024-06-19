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11:09, 19 июня 2024Экономика

Российский бизнес предупредил о заморозке крупных строек

«Ведомости»: бизнес предупредил о заморозке проектов из-за новых правил ГЧП

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Законопроект об ограничении расходов регионов и муниципалитетов на проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии может привести к тому, что крупные стройки будут заморожены. Об этом говорится в письме исполнительного директора Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) Марины Шурлаевой главе думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макаров, сообщают «Ведомости».

Минфин подготовил документ в 2023 году, и вначале предполагалось, что ограничение составит 20 процентов от суммы доходов регионов (налоговых и неналоговых). Однако в итоговой версии лимит установлен на уровне 10 процентов, причем и для муниципалитетов тоже.

Отдельно долговые обязательства ограничиваются в рамках таких проектов планкой в 100 процентов от доходов региона, а для дотационных регионов и муниципалитетов лимит установлен на уровне 50 процентов. В настоящее время лимиты по тратам и долговым обязательствам не предусмотрены.

В пояснительной записке указано, что ограничения устанавливается для более эффективных трат социально значимого и первоочередного характера, а их размер заметно выше, чем реальные расходы на ГЧП.

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Но в АИИК отметили, что ограничение в 10 процентов распространяется на каждый год проекта, а значит, бизнес не сможет планировать возврат инвестиций. Вложения окажутся рискованными, так как в конкретном году какому-то региону может не хватить доходов для выполнения обязательств. Такая ситуация снижает интерес инвесторов.

По данным ассоциации, в 24 регионах, которые являются лидерами по развитию ГЧП, ограничения превышены уже сейчас, а в 18-ти уровень трат близок к ним. В случае принятия законопроекта стройки в ряде регионов будут остановлены.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев подтвердил, что новые правила сократят возможности развития ГЧП. Представитель консалтинговой компании «Центр экономики инфраструктуры» предположил, что на несколько лет у ряда регионов исчезнет возможность заключать новые соглашения, а дальше возникнет некий аналог инфляционной спирали — недополученные доходы от новых проектов снизят возможности трат на них для регионов.

В то же время эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев полагает, что законопроект примут, а АИИК сгущает краски, не учитывая списания задолженностей по бюджетным кредитам у регионов.

В феврале сообщалось, что правительство России решило урезать финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы» с 2024 по 2026 годы, в том числе за счет меньшего использования ГЧП.

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      Платон Щукин
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