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10:02, 19 июня 2024Экономика

Москвичам назвали время перерыва в дождях

Метеоновости: 19 июня в столице ожидается перерыв в дождях

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В среду, 19 июля, в столичном регионе ожидается перерыв в дождях. Об этом сообщают синоптики «Метеоновостей».

В настоящее время циклон ушел на север Европейской России, а в Подмосковье стал распространять влияние гребень антициклона из Причерноморья. Ожидается переменная облачность, максимальная температура в Москве плюс 24−26 градусов, по области от 22 до 27 градусов. Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду, относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце недели температура воздуха в Москве будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. С пятницы, 21 июня, по воскресенье, 23 июня, по ночам ожидается от плюс 9 до плюс 13 градусов, днем в диапазоне от плюс 18 до плюс 22 градусов.

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      Мария Черкасова
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