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08:32, 19 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали погоду холоднее нормы

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается температура ниже климатической нормы

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В конце недели температура воздуха в Москве будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«С пятницы по воскресенье ночные температуры — от плюс 9 до плюс 13 градусов, дневные температуры — в диапазоне плюс 18-22 градусов», — рассказал синоптик. Однако, несмотря на похолодание, начиная с 21 июня погода будет преимущественно малооблачной.

Вильфанд добавил, что с пятницы также начнутся дни летнего солнцестояния. В этот период солнечная энергия максимально большая, лучи, прогревая подстилающую поверхность, передают тепло в атмосферу. При этом адвекция (перемещение в горизонтальном направлении) холодных воздушных масс играет противоположную роль, и температура понижается.

«Это приведет к тому, что температура будет летняя, но все-таки на 1-2 градуса ниже нормы, то есть адвекция холодных воздушных масс все-таки победит», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей нескольких регионов об опасной погоде. Жару, сменяющуюся проливными дождями и шквалистым ветром, синоптик спрогнозировал в Казани, Башкирии и Иркутской области. В Астраханской области воздух прогреется до плюс 40 градусов.

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      Нина Ташевская
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