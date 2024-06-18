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17:36, 18 июня 2024Экономика

Ряд российских регионов предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: на юге России ожидается до плюс 40 градусов

Фото: Julia Caesar / Unsplash

В семи российских регионах ожидается опасная погода. С таким прогнозом на ближайшие дни выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

В Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах во вторник и среду, 18 и 19 июня, пройдут ливни с порывами ветра силой до 25 метров в секунду. В частности, грозы с градом будут наблюдаться в Дагестане, Карачаево-Черкесии и других республиках Северного Кавказа. На юге Ставропольского края такая погода сохранится до конца рабочей недели, 21 июня.

Жару, сменяющуюся проливными дождями и шквалистым ветром, как сообщил синоптик, прогнозируют также в Казани, Башкирии и Иркутской области. В то же время в Астраханской области воздух прогреется до плюс 40 градусов, предупредил метеоролог.

Ранее похолодание пообещали жителям российской столицы. С 20 июня температура воздуха ночью может опускаться до 8 градусов тепла. В четверг, 20 июня, похолодает до плюс 20-22 градусов днем, а в пятницу — до 17-22 градусов.

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      Виктория Клабукова
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