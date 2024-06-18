Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Цыганков: с 20 июня в Москве похолодает

С 20 июня в Москву придет похолодание — ночью температура воздуха может опускаться до 8 градусов Цельсия. Такую погоду жителям столичного региона пообещал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, пишет RT.

По словам синоптика, в Московской области сохраняется циклон — из-за этого атмосферный фронт сдвигается на восток. В результате на юге региона будет жарко, а на севере — чуть прохладнее. «Сегодня и завтра более теплая погода, с четверга будет похолодание», — рассказал Цыганков.

Во вторник, 18 июня, температура воздуха будет достигать 24-26 градусов, а 19 июня — 26-28 градусов. В четверг, 20 июня, похолодает до плюс 20-22 градусов днем, а в пятницу — до 17-22 градусов. «Ночные температуры: завтра плюс 17-19 градусов Цельсия, а дальше прохладнее, плюс 8-13 градусов, на воскресенье плюс 9-14 градусов», — добавил метеоролог.

17 июня в Москве выпало около 59 процентов месячной нормы осадков. Максимум непогоды в этот день был отмечен на западе и юго-западе города (41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно).