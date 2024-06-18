Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 18 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Цыганков: с 20 июня в Москве похолодает

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 20 июня в Москву придет похолодание — ночью температура воздуха может опускаться до 8 градусов Цельсия. Такую погоду жителям столичного региона пообещал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, пишет RT.

По словам синоптика, в Московской области сохраняется циклон — из-за этого атмосферный фронт сдвигается на восток. В результате на юге региона будет жарко, а на севере — чуть прохладнее. «Сегодня и завтра более теплая погода, с четверга будет похолодание», — рассказал Цыганков.

Во вторник, 18 июня, температура воздуха будет достигать 24-26 градусов, а 19 июня — 26-28 градусов. В четверг, 20 июня, похолодает до плюс 20-22 градусов днем, а в пятницу — до 17-22 градусов. «Ночные температуры: завтра плюс 17-19 градусов Цельсия, а дальше прохладнее, плюс 8-13 градусов, на воскресенье плюс 9-14 градусов», — добавил метеоролог.

17 июня в Москве выпало около 59 процентов месячной нормы осадков. Максимум непогоды в этот день был отмечен на западе и юго-западе города (41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно).

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Причиной массового отравления россиян стал один ингредиент салата. Что едва не лишило их жизни?

      Недельные траты россиян снизились на один рубль

      Финансировавший экстремистскую деятельность россиянин отделался штрафом

      Кореевед оценил возможность привлечения трудовых мигрантов из КНДР

      Унесенная в штормовое море на глазах возлюбленного россиянка попала на видео

      Следователи возбудили дело из-за массового ДТП на российской трассе

      Названы главные признаки отравления ботулотоксином

      Дачникам назвали способ борьбы со слизнями и гусеницами

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на лето

      Звезда «Универа» высказался о конфликте с Инстасамкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше