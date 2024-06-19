Мужчина занялся сексом с новой девушкой и был обескуражен ее поведением после близости

Мужчина рассказал, что после занятия любовью его девушка свернулась калачиком и стала плакать. Обескураженный таким поведением любовник обратился за советом к пользователям форума Reddit, пишет Daily Star.

По словам автора поста, напугавшая его ситуация произошла после секса с новой девушкой. Он уточнил, что до этого они уже были близки, но ничего подобного не происходило. «Начиналось все хорошо, она испытала оргазм, возможно, сильнее чем раньше, но затем все стало меняться. Она рухнула на меня, потом свернулась в калачик и стала плакать», — рассказал молодой человек.

По его словам, он думал, что причинил боль возлюбленной, и сильно испугался, она же не отвечала на его вопросы. Лишь через несколько минут она улыбнулась и сказала, что все было потрясающе. «Мне кажется, я что-то в ней сломал, а она говорит, что все в порядке и классно. Я так растерян. Кто-то еще считает, что в этом нет ничего необычного?» — задал вопрос автор.

Многие пользователи форума успокоили мужчину, сказав, что слезы после секса необязательно означают нечто плохое. Некоторые признались, что тоже начинали плакать во время или после интимной близости, так как не могли совладать с сильными эмоциями и ощущением своей уязвимости.

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